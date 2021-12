Crotone, a breve la ripubblicazione del libro di don Pino Covelli

Sono state presentate nella sala della fondazione Santa Critelli a Crotone le iniziative in programma per l'anniversario della scomparsa di don Pino Covelli, parroco dell'Immacolata.

La prima riguarda la ripubblicazione di un'opera dello stesso don Pino che riguarda la chiesa dell'Immacolata ma anche la storia di Crotone, resa possibile anche grazie alla collaborazione di Michele Affidato, Francesco Squillacioti ed Antonio Argentieri Piuma.

La seconda, invece, è la celebrazione di una messa nella chiesa dell'immacolata il prossimo 26 dicembre, giorno della scomparsa del parroco, alle 9 celebrata dall'arcivescovo, monsignor Angelo Panzetta.

A illustrare l'iniziativa, Antonio Arcuri, per la fondazione, Rosa Cavarretta per conto dell'Amnic, Antonio Argentieri Piuma. Presente anche lo scrittore Gianluca Facente, uno degli ideatori dell'iniziativa della ristampa.

Arcuri ha ricordato la figura di don Pino Covelli, a cui era molto legato, e ha raccontato dell'adesione immediata degli sponsor alla ristampa del libro del parroco, originariamente scritto 15 anni fa.

Ha annunciato, insieme a Facente, che nella sede della fondazione, presto sorgerà anche una biblioteca, destinata soprattutto all'archeologia ed alla storia di Kroton, che sarà fruibile per tutti gli interessati.

Per Argentieri Piuma, questa iniziativa testimonia come la città di Crotone non è come dipinta dalle vari classifiche sulla qualità della vita, che la vedono sempre all'ultimo posto, ma sa esprimere anche molte potenzialità.