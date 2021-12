Petilia. Brucia rami di ulivo e viene avvolto dalle fiamme, 74enne muore per le ustioni

Stava bruciando dei rami di ulivo, potati poco prima nei pressi della propria abitazione, quando, per cause in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme.

È successo a Petilia Policastro dove 74enne, Giuseppe Lazzaro, è deceduto a causa delle ferite riportate: il fuoco si è infatti propagato ai pantaloni dell’uomo, non lasciandogli scampo.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Petilia che hanno avviato le indagini, mentre il corpo della vittima, oggetto di un’ispezione più accurata disposta dal pm di turno, è stato riconsegnato in serata ai familiari.

Da una prima ispezione del luogo, i militari non hanno trovato liquido infiammabile, pertanto si presuppone che il fuoco sia stato acceso con un accendino.