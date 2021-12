Super Green Pass. Nel cosentino “solo” 81 sanzioni su 5.300 persone controllate

Sanzionate in una settimana “solo” 81 persone su 5.300 controllate. È questo il dato che emerge al termine dei controlli eseguiti da tutte le forze di polizia in concomitanza dell’entrata in vigore della disciplina del super green pass.

In seguito ai riscontri dell’attività, la Prefettura di Cosenza evidenzia che nel cosentino emerge "un diffuso, prevalente rispetto delle misure finalizzate alla prevenzione del contagio da covid-19, rapportando i numeri all'estensione della provincia ed agli abitanti (oltre 700.000 per un territorio pari quasi alla metà di quello dell'intera regione)".

"E' da sottolineare anche – si legge una nota della Prefettura - la sostanziale correttezza riscontrata da parte dei pubblici esercenti. A fronte di 940 esercizi monitorati soltanto 9 sono stati sanzionati, senza necessità di adozione di misure cautelari di provvisoria chiusura".

Per quanto riguarda i trasporti, il personale aziendale e gli addetti ai controlli delle imprese di autotrasporto e delle società di gestione del traffico ferroviario, hanno monitorato circa 6000 utenti, non rilevando particolari criticità sul piano sanzionatorio.

I controlli sul green pass rafforzato continueranno per tutto il periodo festivo e fino al 15 gennaio prossimo.