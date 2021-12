Mucca scivola in un dirupo: salvata dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, sono intervenuti a Joppolo, in località Coccorino, per il recupero di una mucca caduta nella giornata di ieri in un burrone.

Le operazioni hanno richiesto l’intervento degli elisoccorritori del reparto volo di Catania che, con non poche difficoltà, hanno recuperato l’animale nella zona impervia.

Sul posto è intervenuto anche un veterinario che ha provveduto a sedare il povero animale onde evitare bruschi movimenti dello stesso durante la fase di recupero.

La mucca, che ha riportato danni lievi, è stata riconsegnata al legittimo proprietario