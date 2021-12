Catanzaro. Anziana derubata due volte nel giro di pochi giorni: arrestato un 34enne

Un 34enne con numerosi precedenti di polizia, V.P.M., è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari dagli agenti della Questura di Catanzaro in quanto ritenuto responsabile di aver derubato, per ben due volte, un’anziana signora.

I DETTAGLI

Una storia triste quella di Anna (nome di fantasia per ragioni di privacy), anziana signora che per ben due volte, a distanza di pochi giorni, è stata vittima di furto.

Nel primo episodio, avvenuto il 26 novembre, mentre la donna aveva appena parcheggiato l’auto presso un supermercato e si stava apprestando a prendere il carrello, i ladro si era impossessato della borsa, lasciata per alcuni istanti all’interno dell’auto, contenente, tra l’altro, 2 carte di pagamento con le quali ha eseguito, immediatamente dopo il furto, altrettanti prelievi da 500 euro ognuno.

Nel secondo episodio, avvenuto il 6 dicembre, approfittando della sosta dell’anziana donna nei pressi di una farmacia, il malvivente aveva colto l’attimo propizio in cui la stessa si accingeva a far uscire il proprio figlio, disabile, dall’auto, per appropriarsi della borsa, contenente circa 2 mila euro, pari all’importo della pensione e della tredicesima da poco riscossi dalla donna.

La donna, in entrambi i casi, si era rivolta alla Questura di Catanzaro. Le attività info-investigative avviate nell’immediatezza dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, hanno disvelato le due vicende, fornendo all’Autorità Giudiziaria i gravi indizi di colpevolezza a seguito dei quali il ladro, V.P.M. 34enne con numerosi precedenti di polizia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nelle indagini svolte dal personale della Squadra Volante, utile è stata anche la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, tramite le quali si constatava che entrambi i reati erano riconducibili al medesimo individuo che, approfittando della condizione di particolare vulnerabilità dell’anziana donna perché in compagnia del proprio figlio disabile, l’aveva evidentemente presa di mira e pedinata, al fine di cogliere il momento propizio per derubarla sia la prima che la seconda volta.

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, hanno eseguito l’ Ordinanza della Misura Cautelare degli Arresti domiciliari a carico di V.P.M., pluripregiudicato, per furto pluriaggravato e continuato ed utilizzo indebito di carte di pagamento.