Paola. Viola la sorveglianza speciale: 38enne assolto perché “il fatto non sussiste”

“Il fatto non sussiste”. Con questa formula il Giudice Monocratico Penale del Tribunale di Paola, Federica Altamura, accogliendo la richiesta degli avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, alla quale si è associato anche il Pubblico Ministero Paola Miglio, ha assolto P.A., 38enne di Falconara Albanese.

L’uomo era imputato di aver violato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, per non aver portato sempre con sé ed esibito ai Carabinieri che gliene facevano espressa richiesta la carta di permanenza, violando quindi gli obblighi imposti con la misura il 19 giugno 2019.

Inizialmente era stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, che aveva accolto la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dalla Procura della Repubblica locale.

A seguito di una tempestiva opposizione proposta dai suoi difensori, il decreto era stato revocato immediatamente e si dispose di procedere con il giudizio immediato innanzi allo stesso Tribunale in composizione monocratica per il dibattimento.

All’udienza di oggi, in mancanza di questioni preliminari, è stata dichiarata l’apertura del dibattimento e sono state ammesse le prove documentali prodotte dalle parti.

I difensori, hanno chiesto ed ottenuto così la revoca della misura del Tribunale di Cosenza in quanto, la stessa, era stata applicata illegittimamente dato che il soggetto era stato erroneamente ritenuto socialmente pericoloso in quanto abitualmente dedito alla commissione di gravi reati contro il patrimonio, circostanza questa non veritiera perché l’imputato è stato sempre assolto da tutti i reati che gli erano stati provvisoriamente ascritti.

Il Tribunale di Paola, a seguito della discussione, accogliendo la concorde richiesta delle parti, lo ha così assolto, indicando il termine di quindici giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.