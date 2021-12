Covid. La Calabria conta una nuova vittima, aumentano contagi (+459) e ricoveri

In Calabria aumentano i casi ma aumentano anche i tamponi. Una situazione che abbiamo imparato a conoscere e che, dopo il consueto calo del lunedì – ieri 189 casi - (LEGGI), vede presentarsi quello che possiamo definire come il consueto aumento del martedì. Sono infatti 459 i nuovi casi, riscontrati però da 8.578 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Ai nuovi contagi si aggiunge oggi anche una nuova vittima, registrata nel reggino. Ad oggi le vittime accertate da o per il Coronavirus nella nostra regione sono 1.532 mentre le persone contagiate 97.767.

Oggi la maggior parte dei positivi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+259), seguita dalle province, di Catanzaro e Crotone, entrambe con 55 casi, e poi di Cosenza (+51), di Vibo Valentia (+39). Nessun caso registrato da altra Regione o Stato.

L’altra nota dolente della giornata odierna è l’aumento delle ospedalizzazioni. Nei reparti Covid della regione si trovano in tutto 190 pazienti con 15 nuovi ricoveri: 7 nel Reggino, 5 nel Cosentino, 2 nel Crotonese e uno nel Catanzarese.

Stabile la situazione nelle terapie intensive dove si trovano 20 persone, con una dimissione a Cosenza. In isolamento domiciliare ci sono invece 6.677 (+202) persone.

Gli attuali positivi sono in tutto 6.887 (+216). I guariti di oggi sono 242, per un totale di 89.348 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, da inizio pandemia si sono ammalati in 35.139, mentre oggi sono 259. Attualmente i casi attivi sono 2.702, di cui 61 ricoveri in reparto (+7); 7 in terapia intensiva; 2.634 in isolamento domiciliare. Qui sono 32.007 i guariti e 430 i deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 51, mentre da febbraio i casi sono stati 30.898. Attualmente i casi attivi sono 2.436, di cui 86 in reparto (+5); 9 in terapia intensiva (-1); 2.341 in isolamento domiciliare. I guariti qui sono 27.772 e 690 deceduti.

Nel Catanzarese il bollettino ha registrato 55 nuovi positivi e un totale di 12.779. Attualmente i casi attivi 707, di cui 27 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva; 676 in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 11.902 i guariti e 170 i morti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 55, mentre il computo totale si attesta a quota 9.399. Attualmente i casi attivi sono 258, di cui 6 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 279 in isolamento domiciliare. Qui si contano 8.991 guariti e 123 deceduti.

Nel Vibonese si registrano 39 nuovi positivi, per un totale di 8.038. Attualmente i casi attivi sono 633, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva, 623 in isolamento domiciliare (+20). I guariti sono 7.296 e 109 deceduti

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi non si registrano nuovi casi, ma i totali sono 1.514e sono tutti in isolamento domiciliare.