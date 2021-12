Evade dai domiciliari ma viene beccato dai Carabinieri: arrestato 37enne

Un 37enne di Montepaone è stato arrestato dai Carabinieri di Soverato per evasione dai domiciliari, dopo che nella serata di sabato scorso i militari si sono presentati a casa sua non trovandolo.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare per reati in materia di droga, era infatti a passeggio per le vie del paese. Quando i carabinieri lo hanno rintracciato il 37enne stava parlando con un altro soggetto pregiudicato.

Dopo l’arresto è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.