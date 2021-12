Corigliano-Rossano, nuova escalation di incendi: a fuoco un’altra vettura

Un altro veicolo in fiamme nella notte a Corigliano-Rossano, il terzo nell'ultima settimana. Questa volta ad andare distrutta è stata un'auto parcheggiata in strada in località Frasso, nei pressi dell'abitato di Rossano. Si tratta della cinquantasettesima auto data alle fiamme nel corso del 2021.



Giunti rapidamente sul posto dopo l'allarme, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme evitando che queste si potessero propagare agli edifici vicini o ad altre auto. Indagano i Carabinieri, che non escludono le cause dolose nonostante non sia stato ritrovato alcun innesco nelle vicinanze.