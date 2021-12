Sviluppo territoriale, Pugliese (Cciaa) incontra il presidente del Consiglio Regionale

“Mai come in questo momento storico, le istituzioni devono collaborare per definire le politiche più efficaci da porre in essere per garantire uno sviluppo pieno delle potenzialità del nostro territorio, l’opportunità che si presenta è quella di dimostrare che questo territorio crede nella valorizzazione e promozione delle sue risorse, senza tralasciare una visione green di sviluppo e crescita”. Lo afferma in un comunicato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, a seguito di un incontro avvenuto lo scorso 10 dicembre con il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.

“Partendo dalle infrastrutture, quali il porto e l’aeroporto, adoperandosi fattivamente per risolvere l’annosa questione della crisi dell’area industriale crotonese e sollecitato la procedura di bonifica delle zone interessate dal danno ambientale, individuando degli strumenti concreti per sostenere le imprese si potrà veramente dare uno slancio all’economia del territorio” prosegue Pugliese.

“In questa fondamentale attività di programmazione e individuazione delle politiche di intervento è fondamentale il confronto costante tra le istituzioni e per questo ringraziamo il Presidente del Consiglio Regionale Mancuso, che ben conosce le problematiche del territorio, per essersi dimostrato disponibile al dialogo ed alla cooperazione e auspichiamo che con il suo operato possa contribuire ad un cambio di rotta che possa finalmente valorizzare e restituire dignità al territorio crotonese” conclude.