Rispetto delle norme anti-contagio: sanzionati due titolari per mancanza di controlli

Il bilancio dei controlli anti-contagio svolti dai Carabinieri a Reggio Calabria è positivo: le verifiche hanno permesso di accertare come, nella maggior parte dei casi, le misure di sicurezza vengano rispettate e dunque l’assenza di situazioni critiche. Tuttavia, qualche irregolarità viene sempre fuori: nel fine settimana appena trascorso, infatti, sono stati sanzionati due gestori di locali commerciali per diverse irregolarità.

Nel primo caso, all’interno di un noto circolo privato sito in Catona sono stati controllati 50 soggetti, scoprendo che uno di loro era sprovvisto di super green pass, mentre un altro non indossava la mascherina protettiva. Il titolare è stato dunque sanzionato per l’omesso controllo.

Nel secondo caso invece, è stata scoperta una vera e propria serata di ballo realizzata senza alcuna autorizzazione. I militari, entrati in un rinomato locale sito a Pentimele, hanno identificato 300 persone riscontrado 12 violazioni delle norme anti-contagio, tra mancanza di mascherine e di super green pass.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 400 soggetti tra gestori, dipendenti ed avventori di locali commerciali, ed elevato 16 sanzioni amministrative, per un totale di 6 mila euro.