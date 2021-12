Concessioni balneari, Saccomanno (Lega): “Noi contro sentenza shock”

Parla di “un impegno univoco per far valere la legge Centinaio che aveva regolato la materia in modo equo e che, invece, è stata sconvolta dalla direttiva Bolkestein e dalla citata decisione del giudice amministrativo” il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, riferendosi al fronte compatto composto da “Salvini, Meloni, Gasparri e Ferro” ed intervenuto durante l’assemblea di di Lamezia Terme “a sostegno dei balneari dopo la sentenza shock del Consiglio di Stato che ha limitato la proroga per le attuali concessioni dal 2033 al 2023”.

È stato lo stesso Saccomanno, intervenuto durante l’assemblea, a “ribadire la necessità di tutelare i balneari essendo il litorale un bene strategico del paese, ha evidenziato la stranezza della sentenza del Consiglio di Stato che ha superato una normativa esistente andando, a parere dello stesso, oltre i propri poteri e, quindi, molto probabilmente, violando la Costituzione”.

Sempre Saccomanno ha “evidenziato la necessità, da una parte, di rivedere e integrare l’esistente legge Centinaio, e, dall’altra, di verificare la possibilità di un intervento regionale, avendo la Calabria oltre 850 chilometri di costa, con una occupazione minima da parte dei balneari”. C’è bisogno, in conclusione, di “rivedere la questione e dare, anche, un sostegno, come cultore del diritto, alla possibile risoluzione di questo grave problema che metterebbe, in mancanza, in strada migliaia di famiglie, impoverendo i territori e ponendo, anche, la possibilità che un bene così importante e strategico possa finire in mano straniera”.