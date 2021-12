Quarto posto in classifica per la Tennistavolo Castrovillari. In serie B, il team del Pollino ha vinto per 5 a tre sull’Olimpia Martina Franca e balza al quarto posto in classifica dietro all’ Ennio Cristofaro.

Due punti di Antonio Corrado e del capitano Eros Perri e un punto di Francesco Federico ben guidati a bordo campo dal tecnico Antonio Lombardi. La prossima gara si disputerà sabato 18 dicembre contro l’Ennio Cristofaro in terra Pugliese.