Omicidio Barbieri, condannati Filadoro e Fornataro

Condanna, seppure con attenuanti, per il 28enne Cristian Filadoro e il 34enne Vincenzo Fornataro. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha accolto le richieste della Procura e ha condannato Filadoro a 18 anni, e Fornataro a 9 anni di carcere, perché ritenuti responsabili dell’omicidio di Antonio Barbieri, trovato gravemente ferito il 12 gennaio 2019 all’interno di una Mercedes in via Bruno Buozzi a Rossano (QUI). Barbieri è poi morto dopo quattro giorni all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza (LEGGI).

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ha individuato i responsabili. Per l’accusa, l’esecutore materiale sarebbe stato Filadoro (difeso in Appello da Giuseppe Bruno e Luca Marafioti) mentre concorrente - secondo la forma del concorso anomalo - nella commissione del grave gesto di sangue sarebbe stato Fornataro (difeso da Massimo Ruffo) per aver, quella sera, accompagnato con la propria macchina Filadoro dall’area urbana di Corigliano all’area urbana di Rossano.

I due erano stati condannati in primo grado rispettivamente a 30 anni e 16 anni dal Gip del Tribunale di Castrovillari all’esito del processo che era stato celebrato con rito abbreviato. (QUI)