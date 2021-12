Covid, frenata di contagi, ma non di decessi. In 24 ore 189 nuovi casi e 4 morti

Sono 189 i nuovi positivi da Covid in Calabria e quattro i decessi (due nel cosentino, uno nel catanzarese e uno nel crotonese) registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri i positivi sono stati 453 (LEGGI). Dati emersi dai 3.500 test effettuati e processati nell'ultime giornata.

Il maggior numero dei casi si registra nel Reggino con i suoi 104 positivi, seguono Vibo Valentia (+55), Crotone (+18), Cosenza (+10), Catanzaro (+2).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 97.308, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.531. I guariti di oggi sono 215, mentre le persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 89.106. Gli attuali positivi sono in tutto 6.671 (-30).

Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, visto che sono 43 le persone guarite per un totale di 6.475. Aumentano tuttavia le persone ricoverate, visto che i nuovi ricoveri sono 12, per un totale di 175 pazienti. In terapia intensiva si trovano 21 persone (+1).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, da inizio pandemia si sono ammalati in 34.880, mentre oggi sono 104. Attualmente i casi attivi sono 2.550, di cui 54 ricoveri in reparto (+4); 7 in terapia intensiva (+1); 2.489 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 32.330, di cui 31.901 guariti (+78); 429 deceduti. Nel bollettino del 12/12/2021 i casi totali dell’Asp di Reggio Calabria sono stati indicati in numero di 34.604 anziché come effettivamente 34.776.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 10, mentre da febbraio i casi sono stati 30.847. Attualmente i casi attivi sono 2.431, di cui 81 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.340 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 28.416, di cui 27.726 guariti (+40); 690 deceduti.

Nel Catanzarese il bollettino ha registrato due nuovi positivi e un totale di 12.724. Attualmente i casi attivi 704, di cui 26 ricoveri in reparto (+4); 4 in terapia intensiva; 674 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 12.020, di cui 11.850 guariti (+29); 170 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 18, mentre il computo totale si attesta a quota 9.334. Attualmente i casi attivi sono 258, di cui 4 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 254 in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 9.086, di cui 8.963 guariti (+35); 123 deceduti (-1).

Nel Vibonese si registrano 55 nuovi positivi, per un totale di 7.999. Attualmente i casi attivi sono 601, di cui 10 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva, 591 in isolamento domiciliare (+20). I casi chiusi sono 7.398, di cui 7.289 guariti (+33); 109 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi non si registrano nuovi casi, ma i totali sono 1.514. Gli attuali positivi sono 127, di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 127 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.377 e i deceduti 10.