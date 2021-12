Campagna vaccinale: a Rende 1.500 inoculazioni nel week end

Continua a ritmo serrato la campagna vaccinale nel comune di Rende, scelto dal ministero della salute come città tra le sedi degli Hub nazionali. Più di 500 dosi somministrate durante il Vax Day al Metropolis, quasi mille le vaccinazioni effettuate a contrada Dattoli, quasi 1500 al poliambulatorio di Quattromiglia: numeri questi registrati nello scorso fine settimana.

“Un dato, quello di Rende, in controtendenza, ma che è frutto di una gestione efficiente tra la nostra amministrazione e l’Asp che è stata riconosciuta quale esempio virtuoso da seguire. Auspichiamo che tale dato in controtendenza rispetto le altre città prosegua con numeri sempre più alti. Rende continua a dimostrare come il senso civico e di responsabilità sia sempre altissimo da parte dei nostri cittadini”, ha spiegato il sindaco Marcello Manna.

Il primo cittadino ha poi sottolineato come: “affinché sia davvero una ripartenza capace di rilanciare la nostra economia, il diritto allo studio e la socialità, bisogna garantire il diritto alla salute per tutti. Per questo rinnoviamo l’invito verso chiunque non l’abbia ancora fatto a vaccinarsi al più presto. Vivendo in una comunità dobbiamo concorrere tutti al bene comune e all tutela della nostra salute”.

Oltre all’hub vaccinale di contrada Dattoli, è stato rafforzato a Rende il centro nel Poliambulatorio di Quattromiglia. Per la somministrazione dei vaccini anti-covid, infatti, si seguirà il seguente orario: oltre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, si potrà effettuare la vaccinazione anche il sabato dalle 9,00 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13. Non è necessaria la prenotazione tramite piattaforma, ma basterà recarsi nella struttura sanitaria. L’hub vaccinale di contrada Dattoli, invece, continuerà a seguire i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, lunedì, mercoledì venerdì e sabato anche dalle 15 alle 18.

Il sindaco di Rende ha tenuto a sottolineare come: “sia più che mai opportuno liberare il carico di ricoveri da Covid nelle nostre strutture sanitarie già in affanno. Ricordiamo che ad oggi si registrano ritardi impressionanti in tema di controlli ed esami, oltre che di interventi chirurgici. Il ritardo accumulato ha conseguenze gravi, molto spesso mortali. Per questo è necessario vaccinarsi: non c’è più tempo per rimandare il futuro che tutti aspettiamo da troppo tempo”.

“Rende dimostra di mantenere saldo il numero di vaccinazioni eseguite dall’inizio della campagna gestita dall’Azienda sanitaria Provinciale: tra servizio a domicilio offerto dal servizio CDI e hub vaccinali, la rete tra l’amministrazione comunale, la task force guidata dal dottore Pasquale Verre e l’ASP, ha fatto sì che si raggiungesse tale obiettivo, segno tangibile che lavorare in sinergia, per il bene comune ripaga sempre. Vogliamo che questi numeri crescano e che la campagna vaccinale proceda a ritmo sempre più spedito poiché ad oggi solo così è possibile difendersi dal covid”, ha concluso il sindaco Manna.

Prossimi appuntamenti con il Vax Day: mercoledì 15 a piazza Santo Sergio in prossimità della biblioteca Civica giornata dedicata agli studenti e ai giovani, domenica 19, invece, nella piazza antistante il Metropolis.