Vibo. Sorpreso a cedere dose di marijuana a 14enne, giovane finisce ai domiciliari

È stato sorpreso a cedere una dose di marijuana a un ragazzo di 14 anni nei pressi della “scalinata Versace” a Vibo Valentia, per questo motivo un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dagli agenti della Mobile e dell’unità cinofila della Questura di Vibo Valentia.

Gli agenti hanno perquisito il 20enne e hanno trovato altre dosi divise in più involucri, mentre nell’abitazione hanno trovato un altro quantitativo di sostanza stupefacente, già pronto per lo spaccio. Gli agenti hanno quindi sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante, presumibilmente frutto del reato di spaccio.

Il 20enne è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e, come disposto dal pm di turno, è stato messo ai domiciliari.