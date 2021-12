Serie B, la quinta sconfitta della Reggina non salva Aglietti. Club esonera il tecnico

Esonero per Alfredo Aglietti. Dopo la quinta sconfitta consecutiva della squadra amaranto, quattro delle quali maturate in casa, e l'ultima, ieri con l'Alessandria finita 4 a 0 (LEGGI), il tecnico è stato esonerato.

È quanto ha comunicato la Reggina calcio che “ringrazia mister Aglietti per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi".

L’ex mister è stato ingaggiato lo scorso 31 maggio con un contratto che lo legava alla squadra amaranto fino al 30 giugno 2023. Ma dopo un buon avvio, la Reggina è incappata in una serie di sconfitte, situazione per la quale il tecnico originario di San Giovanni Valdarno è stato esonerato.

Come scrive il presidente della Reggina, Luca Gallo, in lizza per la panchina ci sono diversi nomi, tra cui Mimmo Toscano. “Se prendiamo un tecnico non è perché Gallo non ha i soldi. Ma solo perchè conosce l’ambiente, i calciatori e andando a vedere gli altri che sono liberi può essere più utile fare una scelta che non necessità di un periodo di assestamento. Non è che stiamo prendendo Guardiola e allora si può dire che per prendere gli altri non ce lo si può permettere. Serve qualcuno che sappia entrare nella testa dei ragazzi. Deve farlo un allenatore che possa avere un approccio diverso".