Isola. Piano Strutturale Comunale: concluso iter storico

Il Comune di Isola Capo Rizzuto, con dichiarazione di Sintesi inoltrata lo scorso 9 dicembre, ha ufficialmente concluso l’iter tecnico per l’approvazione del Piano Strutturale Comunale.

Un atto storico atteso da ben 46 anni, considerando che dal 1975 si è andati avanti con il Piano di Fabbricazione, non più adeguato al contesto socio – economico. Un procedimento preso in carica sin dai primi giorni d’insediamento da parte del Sindaco e dell’intera amministrazione comunale che ha voluto proseguire l’iter già avviato dalla precedente amministrazione, come dichiara la stessa Vittimberga: “Ci siamo accorti che negli ultimi 40 anni tutte le amministrazioni hanno lavorato per dotare il nostro territorio di un Piano Strutturale Comunale, ma lo hanno sempre fatto partendo da zero e stracciando il lavoro fatto dalle Giunte precedenti, se anche noi – continua il Sindaco – avessimo agito seguendo queste logiche politiche non avremmo raggiunto questo traguardo storico”.

“Il lavoro è stato immane e – aggiunge la Vittimberga - per questo mi complimento con gli uffici competenti che, su nostro indirizzo e volontà, hanno ripreso il percorso, hanno completato gli atti ed ottenuto i vari pareri dalla Regione Calabria”.

Infatti, già nel mese di giugno 2020, c’è stato il primo tavolo tecnico presso la cittadella della Regione Calabria in cui si è discusso dell’integrazione degli elaborati. Da quel giorno tanto è stato il lavoro, diversi gli incontri con politici e tecnici, le integrazioni documentali, le risposte alle varie prescrizioni fino l’ultimo atto che è stato una risposta ad ulteriori tredici prescrizioni che hanno sono state accolte dalla Regione Calabria che ha rilasciato il parere finale.