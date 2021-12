Tutto pronto per la 6ª edizione di “Padre io sono cieco…può un cieco guidare altri ciechi?”

Tutto pronto per la straordinaria serata di spettacolo organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la celebrazione della 63° Giornata Nazionale del Cieco e della martire Santa Lucia.

Kermesse giunta ormai alla sua sesta edizione, da una idea di Luciana Loprete che sin dalla programmazione del primo evento ha avuto sempre lo stesso obiettivo, quello di dare dimostrazione di come la disabilità non sempre rappresenti un limite e che la vita seppur troppe volte ci metta alla prova, da comunque le opportunità di rivalsa che solo noi stessi siamo in grado di carpire ed afferrare.

Sorprendenti e soprattutto diverse tra loro saranno le molteplici abilità artistiche che verranno rappresentate all’interno della splendida cornice del Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro. Avremo infatti sfoggio di doti di cantanti, ballerini, musicisti e sportivi tutti accomunati da un comun denominatore, non essersi mai arresi alla propria condizione ed aver creduto nelle proprie ambizioni.

Il messaggio quindi fondamentale che questa sera a partire dalle ore 20:00 sarà protagonista della serata è proprio quello di non arrendersi mai nella vita, credere nella realizzazione dei propri sogni e lottare per raggiungere i propri obiettivi. D’altro canto ulteriore messaggio sarà rivolto alla società civile ed alle tante famiglie che vivono la disabilità perché si adottino tutte le strategie necessarie affinché le passioni e le potenzialità dei disabili non trovino muri di gomma e che diversamente vengano supportate ed incentivate.

Non resta quindi che dare appuntamento oggi, 13 Dicembre 2021 alle ore 20.00 presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro per vivere questa straordinaria quanto unica serata che sarà tra l’altro allietata anche da momenti di comicità ed ironia grazie alla presenza di figure come Alessandro Greco, Valentina Persia ed Enzo Colacino.