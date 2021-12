Serie B. Reggina-Alessandria 0-4: è notte fonda in casa amaranto

Continua il periodo negativo per gli amaranto di Alfredo Aglietti, che cadono ancora una volta sotto i colpi dell'Alessandria, con un netto 0-4 che sancisce la quinta sconfitta consecutiva per la Reggina. Gli amaranto si schierano con il 4-4-2, Loiacono titolare al posto dello squalificato Cionek, Lakicevic e Ricci sulla fascia destra e Montalto al fianco di Galabinov. L'Alessandria risponde con il 3-5-2, con le novità Kolaj in attacco e Ba a centrocampo.

di G.S.M.

Il primo tempo inizia con ritmi abbastanza lenti, le due squadre si studiano, ma in avvio l'Alessandria sembra più incisiva. Al 7' Pierozzi crossa al centro dell'area amaranto, Turati è bravo ad uscire e bloccare la palla. Al 9' si vede la Reggina, Lakicevic crossa dalla destra in area, raccoglie Ricci di testa, ma la palla finisce sul fondo. Galabinov e Montalto cercano di farsi largo in area avversaria, ma la difesa dell'Alessandria è brava a chiudere ogni spazio. Al 18', prima azione pericolosa per gli ospiti, Chiarello entra pericolosamente in area amaranto, viene prima chiuso da Regini, poi riprende palla e tenta un pallonetto sul palo opposto, Di Chiara riesce a salvare in angolo sulla linea.

L'Alessandria prende coraggio e inizia ad attaccare, al 20' Milanese tira da posizione angolata e viene chiuso in corner. Due minuti dopo, cross di Lunetta dalla sinistra per l'ex Corazza che tira al volo ma Turati blocca facilmente. Al 28' Ba entra in area e viene atterrato da Loiacono: l'arbitro Camplone non ha dubbi e fischia il calcio di rigore, ingenuità del capitano amaranto. Dal dischetto, Corazza spiazza Turati e porta in vantaggio l'Alessandria. La Reggina subisce il colpo e prova a reagire subito, al 30' Bellomo tenta il tiro dalla distanza, ma Pisseri si fa trovare pronto.

Al 37' è ancora l'Alessandria a rendersi pericolosa, Kolaj calcia dal limite ma trova Turati attento, sulla respinta si avventa Pierozzi, ma Turati salva ancora la sua porta. Al 39' Bianchi prova ad entrare in area avversaria, ma il pallone prende un rimbalzo strano e il centrocampista amaranto non riesce a calciare verso la porta. Al 42' il raddoppio dell'Alessandria: Milanese calcia una punizione dalla destra, Lunetta anticipa Turati e insacca di testa per il raddoppio ospite. Il primo tempo si chiude così sullo 0-2 e sotto i fischi della curva amaranto, prestazione decisamente negativa degli uomini di Aglietti.

La ripresa si apre senza sostituzioni, ma dopo solo 4 minuti Aglietti manda in campo Denis, Cortinovis e Rivas al posto di Montalto, Galabinov e Ricci, modificando lo schema in 4-2-3-1. Al 52' l'Alessandria segna il terzo gol: Ba entra in area sulla destra ed è libero di servire sull'altro lato Corazza che appoggia a porta vuota. Al 56' l'Alessandria sostituisce Ba con Casarini. Al 61', Kolaj si rende ancora pericoloso in area amaranto, ma il suo destro a giro finisce a lato.

Al 64' Aglietti si gioca gli ultimi due cambi, Gavioli e Laribi al posto di Bianchi e Bellomo, mentre due minuti dopo Longo sostituisce Corazza (applaudito dal pubblico) e Chiarello con Arrighini e Bruccini. La Reggina sembra totalmente in balìa dell'avversario e non riesce a imbastire un'azione degna di nota. Al 74' nell'Alessandria fuori Kolaj e Prestia, sostituiti da Palombi e Di Gennaro. Al 76' Cortinovis prova a rendersi pericoloso, con un tiro da fuori area che viene deviato da Pisseri in calcio d'angolo. Ci prova anche il Tanque Denis con una punizione da 30 metri, ma il pallone finisce alto. All'83' l'Alessandria cala il poker, con Lunetti che firma la sua doppietta personale.

La Reggina è totalmente sparita dal campo, la partita si chiude, senza minuti di recupero, con un netto 0-4 che non lascia scampo. Prestazione totalmente negativa degli amaranto che perdono per la quinta volta consecutiva, ma soprattutto sono apparsi incapaci di costruire azioni e totalmente sterili in attacco e deboli in difesa. La sensazione è che l'intero ambiente si sia perso e a questo punto tutti sono in discussione. Gli amaranto restano a 22 punti e al dodicesimo posto in classifica, ma serve al più presto ricominciare a fare punti per non essere risucchiati nella parte bassa della classifica.

Dopo la partita, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte dei membri della società, probabilmente si stanno prendendo decisioni importanti.

Reggina-Alessandria 0-4 (29' Corazza (rig.), 42' Lunetta, 52' Corazza, 83' Lunetta).

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (49' Rivas), Bianchi (64' Gavioli), Crisetig, Bellomo (64' Laribi); Galabinov (49' Cortinovis), Montalto (49' Denis). a disposizione: Micai, Aglietti, Stavropoulos, Adjapong, Amione, Liotti, Ejjaki. Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Prestia (74' Di Gennaro), Benedetti; Pierozzi, Ba (56' Casarini), Milanese, Chiarello (66' Bruccini), Lunetta; Kolaj (74' Palombi), Corazza (66' Arrighini). a disposizione: Crisanto, Russo, Beghetto, Mantovani, Celesia. Allenatore: Longo.

Ammoniti: Loiacono, Regini, Di Chiara (R), Chiarello, Lunetta (A)