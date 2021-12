Covid in Calabria, in 24 ore 453 nuovi casi e tre decessi

Non si arrestano i contagi da Covid-19 in Calabria e neanche i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre morti (uno a Catanzaro, uno a Cosenza e uno a Vibo) e 453 nuovi casi, positivi in leggera diminuzione rispetto a ieri, quando sono stati 481. (LEGGI)

Sono 240 i positivi del Cosentino, 172 nel Reggino, 35 a Vibo Valentia, 5 a Catanzaro e nessuno a Crotone. Dati emersi grazie ai 5.694 testi effettuati e processati.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 87.119, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.527. I guariti di oggi sono 140, per un totale di 88.891 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 6.701 (+310).

Aumento di cinque unità i ricoveri ordinari in reparto, dove al momento si trovano 163 persone (cinque nuovi ricoveri a Reggio, uno a Catanzaro e una dimissione a Cosenza). Sono invece 20 le persone in terapia intensiva (-2). In isolamento domiciliare si trovano 6.518 (+307).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 34.604, oggi in 172. Attualmente i casi attivi sono 2.524, di cui 50 in reparto (+5); 6 in terapia intensiva; 2.468 in isolamento domiciliare (+73). I casi chiusi sono 32.252, di cui 31.823 guariti (+94); 429 deceduti.

Nel Cosentino che oggi registra 240 nuovi positivi, il computo totale è: 30.837. Attualmente i casi attivi sono 2.463, di cui 81 ricoveri in reparto (-1); 10 in terapia intensiva; 2.372 in isolamento domiciliare (+201). I casi chiusi sono 28.374, di cui 27.686 guariti (+39); 688 deceduti (+1). Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio

Nel Catanzarese oggi si sono ammalati in 5, ma da febbraio in 12.722. Attualmente i casi attivi sono 732, di cui 22 in reparto (+1); 4 in terapia intensiva (-2); 706 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 11.990, di cui 11.821 guariti; 169 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi totali sono stati 9.326, mentre oggi non si registra alcun nuovo positivo. Attualmente i casi attivi sono 276, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 274 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 9.050, di cui 80.928 guariti (+5); 122 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino delle ultime 24 ore registra 35 nuovi positivi, mentre il computo totale è 7.994. I casi attivi sono 579, di cui 8 in reparto; 0 in terapia intensiva; 571 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.365, di cui 7.256 guariti (+1); 109 deceduti (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione, i casi totali sono: 1.514 (+1). Non si registra alcun ricovero nei reparti ordinari e in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano invece 127 persone (+1). I guariti sono 1.377; i deceduti 10.