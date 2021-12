Castrovillari: nasconde eroina nelle scarpe. Arrestato 34enne

Aveva nascosto eroina nelle scarpe, per questo motivo un 34enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Mentre i carabinieri di Castrovillari percorrevano una strada del centro cittadino castrovillarese, hanno intercettato un uomo che, per evirare il controllo, si è allontanato a bordo di una bicicletta con la quale ha percorso i vicoli del centro abitato.

I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche e hanno trovato il 34enne che è stato sottoposto a perquisizione personale. I carabinieri hanno trovato nelle scarpe due involucri in cellophane contenenti eroina per un totale di circa 11 grammi. Hanno esteso la perquisizione anche alla casa dove hanno trovato un bilancino di precisione, da usare per la suddivisione in dosi e la successiva vendita al dettaglio.

L’uomo, che già lo scorso anno era stato arrestato per reati analoghi, è stato dichiarato nuovamente in stato di arresto e di concerto con il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, è stato messo ai domiciliari. Al termine dell’udienza svoltasi con il rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma.

Nel corso degli altri servizi svolti nel territorio della Compagnia di Castrovillari, i carabinieri hanno anche sanzionato amministrativamente alla Prefettura 3 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina ed eroina.