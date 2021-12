Impianto riscaldamento liceo classico Galluppi, a gennaio l’avvio dei lavori

Partiranno a gennaio i lavori per l’impianto di riscaldamento del lice classico Galluppi. È quanto assicura il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, che ha affermato che la “Provincia ha recuperato un finanziamento di 1 milione e 300mila euro per gli interventi di efficientamento energetico per offrire agli studenti ambienti caldi”.

Grazie ai finanziamenti contenuti in Agenda Urbana del Comune di Catanzaro, Abramo ha messo a disposizione “la cifra della scuola storica della città, ricadente nelle competenze della Provincia che, al contrario, avrebbe incontrato non poche difficoltà economiche a finanziare il progetto. Gli interventi comprendono anche la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento. Solo così sarà possibile offrire ambienti caldi agli studenti e, nonostante le strumentalizzazioni che mi è capitato di leggere sulla stampa, l'Amministrazione provinciale ha fatto il massimo che poteva, tenendo conto che comunque tale situazione di disagio è presente da molti anni e che interventi di una simile portata non possono esaurirsi in un tempo breve”.