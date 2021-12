Telethon. Nelle piazze calabresi arrivano i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca

Tornano in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i Cuori di cioccolato, distribuiti il 12, 18 e 19 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“La ricerca dona. Dona per la ricerca” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca: grazie ad essa, infatti, è possibile donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie.

Una campagna che sottolinea i doni della ricerca, per tutti, e l’importanza di sostenerla in un percorso di sviluppo e progresso dell’intera comunità. Il simbolo del DNA rappresenta la fiducia di tutti i donatori che credono nella ricerca scientifica Telethon, che sta consentendo di donare diagnosi, terapie e cure alle persone con malattie rare.

Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro.

I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel, che vanta una storia pluricentenaria nell’arte cioccolatiera, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti e alla selezione delle materie prime.

Anche nelle piazze calabresi saranno disponibili i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca. Sarà possibile cercare le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito www.telethon.it.

È anche possibile partecipare in prima persona alla campagna come volontario telefonando al numero 06.44015469 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Da oggi, 12 dicembre, fino al prossimo 19 dicembre torna anche la Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai. Sarà dunque una settimana all’insegna della solidarietà con tanti appuntamenti.