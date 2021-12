Calcio. La Vigor 1919 conquista la vittoria sul terreno di gioco del Chiaravalle

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Vigor 1919, che sotto una pioggia battente, su un terreno di gioco al limite del praticabile ha la meglio sul Chiaravalle. Una partita dominata dai biancoverdi nonostante i due gol siano arrivati solo negli ultimi dieci minuti.

La prima azione importante all’11’ con l’angolo di Perri, colpo di testa di Rizzuto alto. Al 13’ tentativo da fuori di Biwang, Canino si supera alzando sulla traversa. Al 20’ punizione dal limite di Leta, il numero uno del Chiaravalle blocca a terra. Altra punizione di Leta al 22’. Al 24’ bella combinazione Leta – Buccinnà, il cross di quest’ultimo attraversa tutta l’area di rigore, ma nessuno riesce a trovare la deviazione vincente. Al 30’ Leta bravo a saltare due uomini e a lanciare Buccinnà. L’attaccante biancoverde non riesce a dare troppa forza alla sfera. Al 45’ palla filtrante di Leta per Scarpino. Canino anticipa il numero nove biancoverde

Il secondo tempo vede al 7’ tentativo di fuori area di Foderaro sopra la traversa. Al 9’ la punizione di Riey si spegne a lato. Al 12’ conclusione a rientrare di Buccinnà da dentro l’area di poco alta. Al 34’ Cittadino mette la palla in area, zampata vincente di Scarpino per il vantaggio biancoverde. Al 37’ Scarpino fallisce l’occasione per chiudere l’incontro. Il numero nove ci prova da fuori area, bravo Canino a respingere col piede, la palla torna all’attaccante lametino che manda incredibilmente alto.

Al 38’ ancora protagonista Scarpino che viene atterrato in area. Il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Foderaro, con la fascia di capitano, che spiazza Canino. 2-0 e partita chiusa

Chiaravalle Calcio: Canino, Mamo (2003), De Giorgio, Riey, Mammone, Condito, Stellaci (2002) (30’st Maida C), Borrelli (27’st Armocida), Maida C, Moio (2003) (47’st Cepi (2003), Rauti (38’st Sanneh (2003). A disp. Costa, Maiolo, Scorza, Trapasso (2004), Franze (2002)All. Sgro

VIGOR 1919: Colosimo; Gallo, Cittadino (2000), Biwang, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri (2000) (17’st Giudice (2001), Scarpino (44’st Gallo M 2001), Leta, Buccinnà (44’st Scardamaglia (2001). A disp. Vecchio (2000), Gibin (2002), Serra (2003), Simonetti, Nascardi (2002). All. Perrone

ARBITRO: D’Auria di Vibo Valentia

RETI: 34’st Scarpino, 39’st Foderaro su rig.

NOTE: Maida C., Rauti, Borrelli, Canino, Gallo C., Rizzuto, Foderaro, Leta

Angoli 0-4 Rec 1’pt – 4’st