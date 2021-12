Intese nevicate sulla Sila cosentina: caduti 60 cm neve nelle zone più alte

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una copiosa e intensa nevicata ha interessato nella scorsa notte la Sila cosentina. Si registrano accumuli abbondanti soprattutto nella zona di Camigliatello, dove sono caduti oltre 35 cm di neve. Il manto nevoso arriva a superare persino i 60 cm nelle zone più alte.

Intenso il lavoro di Anas e Viabilità della Provincia di Cosenza mentre si segnalano alberi piegati dal peso della neve su linee elettriche e su diverse strade interne. In questo caso i tecnici ENEL e i Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore hanno fatto numerosi interventi.

Diversi soccorsi ad automobilisti in panne in Sila da parte dei carabinieri di Camigliatello e della polizia provinciale di San Giovanni in Fiore. Su diverse strade che attraversano la Sila si transita con catene montate o pneumatici da neve. La situazione è in miglioramento, pur consigliando prudenza.