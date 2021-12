Avverte malore mentre fa jogging: poliziotto muore sul lungomare di Locri

Tragedia nella serata di ieri sul lungomare di Locri dove un poliziotto è stato stroncato da un malore. Il giovane agente, in servizio al vicino Commissariato di Siderno, stava facendo jogging quando si è accasciato a terra. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai passanti e poi dai sanitari del 188, per l’agente non c’è stato nulla da fare.

Questa tragedia segue al decesso di un altro giovane agente, Antonio Trotta, di 34 anni, in servizio al commissario capo della Divisione anticrimine della Questura di Catanzaro, morto nella mattina di venerdì all’Ospedale a Cosenza dopo aver avvertito un malore domenica scorsa durante una partita di serie C allo stadio Ceravolo.