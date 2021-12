Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ai danni di un bar-tabaccheria situato lungo la Strada statale 18 nel comune di Vena di Ionadi, nel vibonese.

Un atto non nuovo per il titolare dell’attività che, già in passato, era stato vittima di danneggiamenti. L’ipotesi più accreditata è quella di un'intimidazione con matrice estorsiva. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile di Vibo Valentia.