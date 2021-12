Reggio Calabria: Natale 2021 tra cultura, tradizione e intrattenimento

Ha preso il via il ricco calendario di eventi predisposto dall'amministrazione comunale per allietare le festività natalizie e regalare momenti di spensieratezza a quanti, fra cittadini e turisti, trascorreranno in riva allo Stretto il Natale 2021.

Un programma variegato quello proposto dalla Città di Reggio Calabria, che spazia dalla cultura, alla musica, all'arte, fino all'enogastronomia, passando per il recupero delle tradizioni popolari per arrivare ai momenti dedicati ai più piccoli. Sette prestigiosi luoghi e siti culturali del centro storico cittadino saranno i palcoscenici d'eccezione di un percorso coinvolgente e partecipativo che si svilupperà fino al prossimo 8 gennaio.

Tanti gli appuntamenti previsti che saranno ospitati presso la Biblioteca "Pietro De Nava", il Castello Aragonese, piazza Castello, la Galleria di Palazzo San Giorgio, la scalinata del Teatro "Francesco Cilea", la Pinacoteca Civica e il sito archeologico Odeion di via XXIV Maggio.

Un cartellone che punta a soddisfare davvero tutti i gusti e che vivrà dei momenti clou in prossimità, naturalmente, di Natale e dell'ultimo dell'anno con il Capodanno in piazza che come di consueto animerà con musica, intrattenimento e balli la scalinata del Teatro "Cilea" e lo spazio antistante sul corso Garibaldi, per festeggiare l’arrivo del 2022.

L’intero programma è frutto di un attento lavoro condiviso che ha visto impegnati congiuntamente i settori Cultura, Turismo e Attività produttive dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di dar vita ad un momento in grado di esaltare la magica atmosfera natalizia e, nel contempo, creare anche le giuste condizioni per sostenere la delicata fase di ripresa e ripartenza del tessuto commerciale e produttivo della città che da quasi due anni paga gli effetti generati dalla crisi sanitaria che peraltro è ancora in atto. Proprio alla luce di tale emergenza, inoltre, tutti gli appuntamenti previsti dal programma che è stato definito ed approvato dall’amministrazione comunale, si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid.