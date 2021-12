Covid. In 24 ore esplodono i contagi (+481), cinque i decessi

Corre ancora il contagio da coronavirus in Calabria. In 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 481, più di un centinaio rispetto ad ieri, quando i positivi erano 360 (LEGGI). Giungono così a 96.666 le persone che hanno contratto la malattia da febbraio 2020.

Nella nostra regione, purtroppo, non allentano nemmeno i decessi e anche oggi si contano 5 nuove vittime e portano il computo totale a 1.524 casi.

Anche oggi la maggior parte dei contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+176), seguita dalle province di Catanzaro (+117), di Cosenza (+88), di di Vibo Valentia (+58) e di Crotone (+42). Nessun caso viene invece segnalato da altra Regione o Stato.

I positivi di oggi sono stati riscontrati a fronte di 7.186 tamponi processati e il tasso di positività sale al 6,69%.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti si trovano 158 persone (-3), con 4 nuovi ricoveri a Cosenza, 4 dimissioni nel Reggino, 2 nel Catanzarese e 1 nel Vibonese. In terapia intensiva, invece, si trovano 22 pazienti e non si registrano nuovi ricoveri o dimissioni. Aumentano i positivi in isolamento domiciliare 6.211 (+325) mentre i guariti di oggi sono 154, per un totale di 88.751 persone che hanno vinto contro la malattia.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 34.428 (+176), mentre i casi attivi sono 2.446. Di questi: 2.395 in isolamento, 45 in reparto e 6 in rianimazione. I casi chiusi sono invece 32.158, di cui sono 31.729 i guariti e 429 i decessi (+3).

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 30.597 (+88), mentre i casi attivi sono 2.263. Di questi, 2.171 sono in isolamento, 82 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.604 guariti e 687 decessi (+1).

Nel Catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.717 (+117), mentre i casi attivi sono 728. Di questi, 701 in isolamento, 21 in reparto e 6 in rianimazione. Qui sono guariti 27.647 pazienti mentre sono decedute 168 persone (+1).

Nell Vibonese, i casi covid salgono 7.909 (+58) mentre gli attivi sono 547. Di questi: 539 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.254 i pazienti guariti e 108 i deceduti.

Nel Crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.326 (+42) mentre gli attivi sono 281, di cui 279 in isolamento domiciliare e 2 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.923 i guariti e 122 i deceduti.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 126 e sono in isolamento domiciliare. Le vittime fuori regione, ad oggi, sono state 10.