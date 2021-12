Serie B. Reggina-Alessandria: amaranto di nuovo a casa per ritrovare la vittoria

La Reggina di Alfredo Aglietti torna tra le mura amiche, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da cinque giornate, quando gli amaranto vinsero il derby a Cosenza.





di G.S.M.

L'avversario di domani è sulla carta più abbordabile rispetto al Lecce, l'Alessandria è infatti reduce dalla sconfitta interna contro il Cittadella e attualmente occupa la quart'ultima posizione in classifica, ben 8 punti sotto la Reggina.

Guai a sottovalutare l'avversario però, il campionato di serie B insegna che può accadere di tutto e infatti servirà ritrovare la massima concentrazione e lo stato di forma per tornare a fare punti.

In casa amaranto saranno assenti Cionek ed Hetemaj per squalifica, mentre resterà fuori Ménez per scelta tecnica. Con molta probabilità si vedranno diversi cambi nella formazione iniziale, a seconda di quale modulo sceglierà mister Aglietti. In difesa spazio a Stavropoulos e Regini, mentre Bianchi dovrebbe sostituire Hetemaj. A destra, ballottaggio tra Rivas e Laribi mentre il bulgaro Galabinov dovrebbe tornare titolare in attacco.

Tra i grigi, Longo ha recuperato Mustacchio, saranno disponibili anche Ba e Bruccini. Sicuro assente Marconi, che deve scontare due turni di squalifica. Si va verso la conferma della formazione che ha affrontato il Cittadella, con le probabili eccezioni Bruccini al posto di Milanese, Pierozzi al posto di Mustacchio e Lunetta al posto di Beghetto. L'ex Corazza sarà titolare ed unica punta.

Non si è svolta la conferenza stampa pre-gara di Aglietti, non è stato specificato il motivo.

Reggina ed Alessandria si affronteranno domani, dopo ben 46 anni dall'ultima volta in serie B, gli unici precedenti risalgono infatti al 1966-67 e in entrambe le sfide si imposero gli amaranto per 2-0. C'è un altro precedente in Coppa Italia, risalente al 15 agosto 2010, finì 1-0 per la Reggina con gol di Zizzari. In quell'occasione, l'Alessandria era allenata da Maurizio Sarri.

Arbitro dell'incontro Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato da Baroni e Vigile, quarto ufficiale Di Cairano. Al VAR Paterna e Di Vuolo. Due precedenti di Camplone con la Reggina, l'ultimo il 28 ottobre 2021, Perugia-Reggina 0-2.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 20.30.