Crotone, sottoscritti in Prefettura i patti per la sicurezza urbana

Nella giornata di ieri il prefetto Maria Carolina Ippolito ha incontrato i sindaci di Belvedere di Spinello, Carfizzi, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di capo Rizzuto, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico e Verzino, con i quali ha sottoscritto i rispettivi "Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione di sistemi di videosorveglianza necessari per l’ammissione ai finanziamenti del Ministero dell’Interno e per la ripartizione delle relative risorse".

Complessivamente, è stato previsto un finanziamento di 27 milioni di euro entro il 2021 da destinare esclusivamente alla creazione di impianti di videosorveglianza. Alcuni dei centri erano già stati oggetto di differenti finanziamenti.

Adesso la palla passa al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a valutare i progetti presentati dai vari enti e la loro aderenza alle indicazioni ministeriali. Successivamente, si provvederà a realizzare la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento.