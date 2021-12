Lasciano la neonata in casa e se ne vanno a bere un drink in centro, genitori denunciati

Una neonata di appena due mesi è stata trovata completamente da sola, adagiata sul letto matrimoniale con una stufa accesa posta a poca distanza.

Una scoperta sconcertante quella fatta dai Carabinieri di Belcastro, nel catanzarese, dopo essere stati allertati e poi preoccupati da un intervento per tutt’altri motivi in un bar del centro.

I militari erano stati infatti chiamati da alcuni cittadini per dei comportamenti molesti tenuti da tre stranieri - due donne ed un uomo - che, dopo aver alzato un po’ il gomito, avevano iniziato a disturbare i clienti e la titolare del locale.

Giunti sul posto, hanno riconosciuto una coppia che aveva da poco avuto una figlia, e non vedendo la bimba la pattuglia ha iniziato a porre domande, alle quali però non è seguita alcuna risposta dei genitori.

Per questo motivo, la coppia è stata riportata a casa dai militari che hanno così scoperto la pericolosa situazione. Fortunatamente la bambina stava bene, ma per precauzione sono stati allertati i sanitari del 118 per alcuni accertamenti.

La vicenda è stata immediatamente segnalata dalla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro, al fine di adottare provvedimenti.

La coppia è stata denunciata per abbandono di minore, avendo lasciato la figlia neonata da sola in casa per andarsi a bere un drink.