Statale 107, mezzo pesante blocca la carreggiata: traffico bloccato

Un mezzo pesante è rimasto bloccato lungo la Statale 107 nel tratto che percorre il comune di Rovito, nel cosentino. Impossibilitato a proseguire ed in difficoltà per le manovre, è stato necessario chiedere l'aiuto di squadre dell'Anas e delle forze dell'ordine per il ripristino della viabilità.

Il transito lungo l'importante arteria (già interessata da una frana (LEGGI) e dalla caduta di divesi alberi (LEGGI) nei giorni scorsi) è nuovamente bloccato all'altezza del chilometro 52,700. In corso le operazioni per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.