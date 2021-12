Corigliano-Rossano, ennesima auto bruciata nella notte: indagini in corso

Ancora un'auto in fiamme, ancora a Corigliano-Rossano. Nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare l'incendio di un veicolo parcheggiato su strada nella frazione di Schiavonea: il tempestivo intervento però non è riuscito ad evitare la completa distruzione del mezzo, mentre le fiamme hanno danneggiato il vicino stabile ed alcuni cavi elettrici.

Sul posto indagano ora i Carabinieri, al fine di comprendere se si possa trattare di un evento doloso. In ogni caso, si tratterebbe del cinquantacinquesimo incendio ad un veicolo avvenuto nel solo abitato di Corigliano-Rossano nel corso dell'anno.