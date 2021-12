Crotone, la denuncia del consigliere Meo: “Scarsa trasparenza, chiesto accesso agli atti”

Fabrizio Meo

Ha deciso di proporre “una richiesta d’accesso agli atti all’Amministrazione, finalizzata a conoscere le modalità di utilizzo delle risorse impiegate, nonché la loro iniziale destinazione e ciò allo scopo di accertare la correttezza dell’azione amministrativa” il consigliere comunale Fabrizio Meo, presidente della IV commissione consigliare “che ha tra le sue competenze quella di vigilare oltre che di ragionare sulla programmazione del Comune di Crotone in materia di cultura, spettacolo e turismo”.

“Avremmo evitato il ricorso ad un siffatto rimedio, direttamente interfacciandoci con l’assessore al ramo, l’ingegnere Luca Bossi, ripetutamente quanto vanamente chiamato in audizione a riferire su quale fosse la programmazione prevista. Altrettanto vano è stato il ricorso all’audizione di altro assessore che pure ha ripetutamente declinato la propria incompetenza e si è reso indisponibile a notiziarci rispetto a quanto deliberato in Giunta” specifica il consigliere. “Ci saremmo attesi che l’Amministrazione ci richiedesse spontaneamente di confrontarsi rispetto all’impiego di risorse cospicue da destinare agli eventi per il Natale, originariamente, almeno in parte, finalizzate ad alleviare problematiche sociali sempre più urgenti”.

“Già da settimane a questa parte, ho sollevato riserve sulla scarsa se non inesistente trasparenza amministrativa, così come, non appena appreso quantomeno dalla lettura dell’Albo pretorio, quale sia stata la procedura amministrativa adottata, ne ho immediatamente stigmatizzato le più evidenti criticità ed inottemperanze alla normativa” ribadisce Meo. “I chiarimenti richiesti reputo importante che siano resi prima possibile, comunque prima della prossima riunione di Commissione congiunta che grazie all’immediata sensibilità dimostrata sull’argomento dalla Presidente della III commissione che si occupa di sociale, Antonella Passalacqua, chiamata alla carica solo pochi giorni or sono, abbiamo inteso convocare di comune accordo per giovedì prossimo, allo scopo di ascoltare in audizione l’assessore, avvocato Filly Pollinzi ed il dirigente avvocato Francesco Marano”.

La proposta di accesso agli atti “dopo ampio e sereno confronto è stata accolta senza nessun voto contrario, fattore questo indicativo di maturità e disponibilità al confronto”.