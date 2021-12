Nuova giunta a Reggio, Saccomanno (Lega): “Fritto misto di accordi e disaccordi”

Giacomo Francesco Saccomanno

“Altro che azzeramento o rimpasto, ormai è assodato: la ‘nuova’ Giunta comunale di Reggio è un fritto misto di vecchie glorie, seconde scelte e trombati delle regionali”. Questo il tenore del comunicato diramato dal commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che parla di “uno scandalo politico, amministrativo e intellettuale”.

“Con una indagine in corso, che potrebbe avere sviluppi e risvolti impensabili, appare una follia il mantenimento di questo Consiglio Comunale” denuncia ancora Saccomanno, che prosegue parlando di “un’amministrazione certamente che da l’idea di poter essere politicamente ‘inquinata’, sicuramente, quindi, dal lato morale, e che, pertanto, non consente, indubbiamente, di poterla ritenere credibile. Una spartizione di postazioni peggio della prima repubblica, che umilia i cittadini e fa vergognare un’intera comunità”.

“La Lega non solo denuncia questa pesante anomalia e un possibile condizionamento per dei rapporti politici inquietanti, ma farà di tutto pur di mandare a casa persone che non sono, sicuramente, degne di poter rappresentare una città gloriosa e che non è mai caduta in basso come in questo momento”. Conclude Saccomanno. “L’intero centrodestra e sicuramente tutta l’opposizione inizieranno una battaglia dura e senza sconti per nessuno. Non ci saranno atti non controllati e mandati, in caso di possibili illegittimità, dinnanzi agli organi competenti per ogni dovuta sanzione. Nel frattempo, proseguirà la battaglia affinchè il Prefetto e il Ministero degli Interni assumano una posizione lineare e decisa per evitare che si possa proseguire in un percorso perverso e non tollerabile”.