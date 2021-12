Covid, Asp di Cosenza:Vax Free Day al centro commerciale Metropolis

Al fine di incentivare i cittadini a vaccinarsi contro il coronavirus, l’Asp di Cosenza ha deciso di organizzare un Vax Free Day in occasione dell'Open Vax Weekend (LEGGI) disposto dalla Protezione Civile. L’evento si svolgerà nel piazzale del centro commerciale Metropolis, a Rende.

Il primo evento si svolgerà domani, domenica 12 dicembre, e si ripeterà per le successive domeniche dalle 11 alle 18. Chiunque potrà accedere alla struttura senza bisogno di prenotazione.

L’Asp, nel ringraziare la direzione del centro commerciale per la collaborazione, ha anche annunciato dei problemi telefonici presso il Cot: questi sono stati segnalati al gestore telefonico e sono in via di risoluzione.