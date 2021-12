Open Vax Weekend: sabato e domenica vaccini senza prenotazione

Nel fine settimana sarà possibile vaccinarsi contro il coronavirus senza prenotazione in tutta la Calabria. Lo rende noto la Protezione Civile annunciando un nuovo Open Vax Weekend, in programma per domani, sabato 11 dicembre, e dopo domani, domenica 12 dicembre.

Nel fine settimana sarà dunque possibile presentarsi presso uno degli hub che aderiscono alla campagna senza prenotazione, mentre a partire dal prossimo lunedì sarà necessario prenotarsi online. Le operazioni saranno gestite dalle Asp, dalle Ao e da numerosi volontari.

DOVE VACCINARSI

Catanzaro: Davoli, Lamezia Terme.

Cosenza: Rovito, Rogliano, Paterno Calabro, Carolei, Mendicino, Spezzano Sila, Rende, Lattarico, Luzzi, Montalto Uffugo, Bisignano, Amantea, Paola, Cetraro, Praia a Mare, Diamante, San Marco Argentano, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Cariati, Trebisacce, Crosia, Cassano all'Ionio.

Crotone: Mesoraca, Cirò Marina.



Vibo Valentia: Serra San Bruno, Ricadi, Nicotera, Tropea, Filadelfia, Fabrizia, Briatico.

Reggio Calabria: Scilla, Taurianova, Monasterace, Siderno.