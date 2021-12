Covid, la Calabria in zona gialla da lunedì: Speranza firma l’ordinanza

Roberto Speranza

Quanto annunciato nel corso della giornata (LEGGI) è stato confermato poco fa dal Ministro della Salute, Roberto Speranza: la Calabria passerà in zona gialla a partire dal prossimo lunedì, 13 dicembre. La corsa del virus è ripresa nelle ultime settimane, portando ad un peggioramento di tutti gli indicatori.

Secondo quanto riportato dal report settimanale, le terapie intensive in Calabria sono occupate all’11,8% mentre i posti letto ordinari al 16,8%. Il tasso di incidenza è invece fissato a 119 casi ogni 100 mila abitanti. Tutti e tre gli indicatori sono cresciuti nelle ultime tre settimane.

ZONA GIALLA: COSA CAMBIA

Con la recente introduzione del Super Green Pass sono state incluse anche delle modifiche alle restrizioni nelle varie fasce. A partire dal 13 dicembre torna l'obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi luogo, in realtà in vigore già dallo scorso lunedì per via di un'ordinanza firmata dal governatore Occhiuto (LEGGI). Non sono previsti limiti agli spostamenti, a patto che il viaggiatore abbia quanto meno il green pass di base.

E ancora, nessun limite di orario per le attività della ristorazione, che però potranno far accedere nei locali al chiuso solo i possessori di super green pass. Lo stesso vale anche per le attività culturali come teatri e cinema, non accessibili ai possessori di green pass base al pari degli eventi.

Discorso diverso invece per l'attività sportiva: l'accesso a palestre, piscine e strutture dedicate sarà consentito anche ai possessori di green pass base.



OCCHIUTO: “NON CI DEMORALIZZIAMO”

“Calabria in ‘zona gialla’? Non ci demoralizziamo. Anzi, il cambio di colore è un incentivo per migliorare”. Così in un tweet il governatore Roberto Occhiuto, appreso della conferma, “Avanti nell’attrezzare nuovi posti letto Covid e nuovi posti in terapia intensiva, e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche”.