Frana lungo la Statale 18: Anas chiude tratto nel reggino

Una frana ha invaso la carreggiata della Statale 18 al chilometro 506, nel comune di Bagnara Calabra. La strada è attualmente bloccata in direzione Salerno, e sono in corso le dovute e necessarie operazioni per ripristinare il transito in sicurezza. Lo rende noto l’Anas, che questa mattina è intervenuto assieme alle forze dell’ordine sul posto.

Dopo un primo sopralluogo, si è reso necessario deviare il traffico lungo l’Autostrada A2, dallo svincolo di Bagnara Calabra allo svincolo di Scilla, dove sarà possibile reimmetersi lungo l’arteria stradale. Le operazioni di rimozione del materiale franoso sono ancora in corso.