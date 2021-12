Covid, curva in aumento: 360 nuovi casi, aumentano ricoveri in terapia intensiva

Si aggrava la condizione della Calabria sul fronte del coronavirus. La curva dei nuovi contagi è ormai stabilmente oltre quota trecento casi giornalieri, e l’odierno bollettino non fa altro che confermare il trend: sono infatti 260 i nuovi casi e, purtroppo, 2 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Salgono a 22 (+2) i ricoveri in terapia intensiva.

La maggior parte dei contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+137), seguita dalle province di Cosenza (+104), di Catanzaro (+46), di Vibo Valentia (42) e di Crotone (+30), mentre i restanti casi si registrano da altra Regione o Stato (+1). Processati complessivamente 1 milione e 487.782 tamponi (+7.317), mentre il tasso di positività sale al 4,92%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 34.428 (+137), mentre i casi attivi sono 2.338. Di questi: 2.283 in isolamento, 49 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.664 i guariti e 426 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 30.509 (+104), mentre i casi attivi sono 2.219. Di questi, 2.131 sono in isolamento, 78 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.604 guariti e 686 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.600 (+46), mentre i casi attivi sono 612. Di questi, 583 in isolamento, 23 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.821 pazienti e ne sono deceduti 167.

Nell vibonese, i casi covid salgono 7.851 (+42) mentre gli attivi sono 520. Di questi: 511 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.126 i pazienti guariti e 107 i deceduti

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.284 (+30) mentre gli attivi sono 253, di cui 251 in isolamento domiciliare e 2 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.909 i guariti e 122 i deceduti.

ZONA GIALLA: ATTESA LA CONFERMA

Nelle prossime ore l'Istituto Superiore di Sanità confermerà o meno l'eventuale passaggio in zona gialla della Calabria già a partire dal prossimo lunedì, 13 dicembre. L'intera regione, come già evidenziato nel corso dei precedenti bollettini e denunciato a più riprese anche dalla Fondazione Gimbe e dal Csr, ha sforato tutti e tre i parametri posti come indicatori: l'incidenza dei contagi, i ricoveri nei reparti ordinari e l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Questa mattina è stato Il Sole 24 Ore ad anticipare il passaggio di colore, che sarebbe oramai già deciso. Nel primo pomeriggio invece è stato il Corriere della Sera a confermare l'indiscrezione, che sarà annunciata dal Ministero della Salute questa sera.