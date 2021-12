Parifica del rendiconto, Mancuso: “Con magistratura dialogo serio e leale”

“Ho ascoltato attentamente la puntuale relazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti da cui è scaturito il giudizio di parifica del Rendiconto 2020 e non dubito che, laddove sono state individuate incongruenze, disfunzioni e ritardi, si agirà per porvi rimedio”. Così in una nota il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso, al termine dell’udienza presso la magistratura contabile.

“Il Consiglio regionale non mancherà di riservare, nell’amministrazione delle risorse pubbliche, la necessaria attenzione e un supplemento di responsabilità” ribadisce in conclusione. “L’intenzione, a legislatura regionale appena avviata, è di avere con la Corte dei Conti un dialogo di costante e leale collaborazione in ossequio ai principi di trasparenza, controllo e risparmio”.