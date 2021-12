Filandari, scontro frontale tra due auto: ferito uno dei conducenti

Un sessantaquattrenne è rimasto lievemente ferito nella mattinata odierna a seguito di un incidente frontale, avvenuto nella frazione di Mesiano nel comune di Filandari. Da quanto si apprende, l'uomo stava percorrendo la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea, quando per motivi ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

L'auto ha così invaso l'altra corsia, colpendo in pieno un altro veicolo in transito. Fortunatamente l'impatto non sembra aver avuto conseguenze gravi per i due conducenti: personale medico del 118 ha comunque ritenuto opportuno trasferire il malcapitato in ospedale, per porre sotto osservazione le contusioni riportate. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.