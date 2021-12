Neve sulla statale 107 Silana Crotonese, tratto chiuso al traffico

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La neve ha imbiancato l’altopiano silano e a seguito delle copiose nevicate diversi alberi sono caduti sulla strada.

Per questo motivo il tratto della 107 ‘Silana Crotonese’ tra Spezzano della Sila e Silvana Mansio è stato chiuso al traffico per consentire ai tecnici Anas le necessarie verifiche delle piante di alto fusto potenzialmente a rischio caduta.

Il personale Anas sta lavorando per pulire la strada, con il supporto dei Vigili del fuoco. Squadre dei vigili del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono impegnate dalle 00.30 a rimuovere alberi e rami e altri ostacoli che sono caduti sulla strada.

Anas ha inoltre richiesto l’attivazione urgente di un tavolo COV per definire ogni azione da intraprendere e risolvere il problema della caduta alberi per riaprire al transito il tratto di strada in condizioni di sicurezza.

Delicata è inoltre la situazione sui tratti in quota della statale 108 bis Silana di Cariati.