Cosenza, in casa con marijuana e hashish. Arrestato 38enne

È stato “beccato” con 50 grammi di marijuana e 25 di hashish un 38enne di Cosenza arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo nel corso di una perquisizione domiciliare dei carabinieri che in un vano cucina hanno trovato la droga suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Nel corso della perquisizione è stata anche sequestrata una rilevante somma in contanti, in banconote di piccolo taglio. Il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato messo ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.