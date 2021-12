Covid-19: curva ancora in crescita in Calabria, in 24 ore 375 nuovi casi e 3 decessi

La curva dei contagi non si ferma in Calabria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 375 nuovi casi e tre decessi. Un leggero aumento dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 323 (LEGGI).



Così la provincia che registra più casi è quella Reggina, con i suoi 159 positivi, seguono Catanzaro (+75), Cosenza (+65), Crotone (+44), Vibo Valentia (+31), mentre nel setting fuori regione è stato inserito un solo nuovo caso. Dati emersi dai 4.471 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece avvenuti nel Cosentino, nel Crotonese e nel Reggino.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 95.825, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.517. I guariti di oggi sono 138, per un totale di 88.355 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 5.953 (+234).

Diminuiscono i ricoveri in reparto, dove al momento si trovano 164 persone (-4) con due dimissioni nel Cosentino, una nel Crotonese e una nel Catanzarese. In terapia intensiva sono ricoverati 20 pazienti con un aumento di tre posti letto, tutti nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano invece 5.769 persone (+235).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il computo totale di casi di Covid-19 si attesta a quota 34.291, mentre i positivi di oggi sono 159. Attualmente i casi attivi sono 2.274, di cui 52 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.217 in isolamento domiciliare (+76). I casi chiusi sono 32.017, di cui 31.592 guariti (+82); 425 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 65, per un totale di 30.405. Attualmente i casi attivi sono 2.200, di cui 77 ricoveri in reparto (-2); 9 in terapia intensiva (+3); 2.114 in isolamento domiciliare (+59). I casi chiusi sono 28.205, di cui 27.250 guariti (+82); 685 deceduti (+1). L' Asp di Cosenza comunica nel Setting fuori regione un nuovo caso a domicilio.

Nel Catanzarese da febbraio si sono ammalati in 12.554, e 75 nell’ultima giornata. Attualmente i casi attivi sono 613, di cui 24 ricoveri in reparto (-1); 6 in terapia intensiva; 583 in isolamento domiciliare (+58). I casi chiusi sono 11.941, di cui 11.774 guariti (+18); 167 deceduti.

Nel Crotonese il bollettino di oggi indica 44 nuovi positivi, per 9.254 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 230, di cui 3 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 227 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 9.024, di cui 8.902 guariti (+17); 122 deceduti (+1).

Nel Vibonese le persone che hanno contratto il Covid-19 da inizio pandemia sono stati 7.809, e 31 i positivi di oggi. Attualmente i casi attivi sono 510, di cui 8 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 502 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 7.299, di cui 7.191 guariti (+17); 108 deceduti.

Per quanto riguarda il dato delle persone provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il Covid-19 oggi si registra un solo positivi, per un totale di 1.512 casi. Gli attuali positivi sono 126, di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 126 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.376; i deceduti 10.