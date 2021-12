Serie B, rossoblù chiamati all’impresa: in cerca di punti nel match con la Cremonese

Il Crotone calcio, seppur in profonda crisi di identità e risultati e in piena emergenza classifica, forte delle prestazioni sportive offerte contro Ternana e Spal, continua la marcia di avvicinamento verso il match dello stadio Renato Zini di Cremona che vedrà contrapporsi, nell'anticipo di venerdì sera, la squadra di casa Cremonese, nettamente favorita nei pronostici in virtù delle ultime buone prestazioni offerte dai lombardi, contro gli squali rossoblù che nelle ultime gare non sono riusciti a muovere la classifica.





di Francesco Pitingolo

Il tecnico dei calabresi, subentrato lo scorso 29 ottobre a Mister Francesco Modesto, è ancora in cerca delle giuste strategie e geometrie di gioco non ancora pienamente assimilate dalla compagine pitagorica, che possano regalare finalmente la prima vittoria esterna in questo campionato che necessita di una scossa in classifica, e dare maggiore serenità a un gruppo che è ancora in cerca della propria identità.

I Calabresi sono chiamati, dunque, a disputare una partita aggressiva ma attenta allo stesso tempo per non subire, come nello scorso match contro la Spal, le ripartenze e l'intraprendenza degli avversari che hanno punito oltremodo la compagine pitagorica.

Sotto osservazione, nel prossimo match, saranno tutti i reparti: la difesa apparsa sino a questo punto del campionato eccessivamente fragile e vulnerabile, incapace di fermare gli attrezzati reparti offensivi delle rivali che sino a oggi hanno violato per ben 28 volte la porta rossoblù; il centrocampo che purtroppo non sempre è riuscito a fare filtro ed essere propositivo per il reparto avanzato dello scacchiere calabrese e l'attacco che, nelle ultime gare, sembra aver smarrito la sua verve realizzativa intravista ad inizio torneo, con Mulattieri in forse per il delicato match di domani.

Mix letale di prestazioni e risultati che vedono giacere l'F.C. Crotone a quota 8 punti in piena zona rossa, distanti una sola lunghezza dai fanalini di coda Vicenza e Pordenone già con la freccia accesa per effettuare il sorpasso ai danni dei calabri che sono ormai distanti ben sei punti dall'Alessandria e sette dai "lupi" cosentini.

Gli squali, se non vogliono terminare anzitempo la loro avventura nella serie cadetta, sono chiamati all'impresa già venerdì pomeriggio contro la Cremonese che in casa, e in piena zona playoff, venderanno cara la pelle per non deludere i propri tifosi.

La Cremonese di Mr. Pecchia ha preparato la delicata gara contro il Crotone, che si disputerà tra le mura amiche del proprio stadio, quasi senza defezioni ed infortunati riuscendo a recuperare pienamente gli ex Luca Vido e Di Carmine che restano abili e arruolabili. Solo Bartolomei ha svolto un lavoro differenziato a causa di una defezione muscolare che probabilmente lo costringeranno a saltare il match.

Mr. Marino intervistato nella giornata odierna in tarda mattinata ha dichiarato:

“La Cremonese è tornata a vincere anche fuori casa. È una squadra organizzata, hanno giocatori dalla tre quarti in poi imprevedibili con alternative importanti”.

Il match:

“Si affronterà con la determinazione e con la cattiveria che abbiamo messo nelle ultime due partite, cercando di non subire ma di essere propositivi. Dobbiamo essere bravi in partita e fargli perdere lucidità nel palleggio”.

Ha poi proseguito:

“Dobbiamo essere più cinici e lucidi sotto porta e, a volte, essere più altruisti verso chi è piazzato meglio in area di rigore. Ci vuole più precisione sotto porta. In questo momento alcuni giocatori stanno trovando una condizione fisico - mentale importante e questo ci dà fiducia. C’è stata una reazione della squadra nelle ultime partite, l’unica cosa che manca sono i punti”.

Il Mr. crotoniate ha continuato:

“Abbiamo la qualità per mettere in difficoltà gli avversari. Ho la convinzione che il Crotone uscirà da questa situazione perché tutti vogliono venirne a capo. La medicina migliore - in questo momento -sarebbe vincere al più presto una partita. C’è la convinzione e la volontà da parte di tutti di fare bene”.

Cremonese e Crotone si affrontano per il diciassettesimo turno del campionato di Serie B, venerdì 10 dicembre, alle 18 allo stadio “Renato Zini” di Cremona.

Il match sarà diretto da Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Garzelli e dagli Addetti al VAR: Manganiello e AVAR: Imperiale

I CONVOCATI

Crotone: 1 Festa;3 Cuomo; 5 Visentin; 6 Mondonico; 7 Vulic; 8 Estevez; 9 Mulattieri; 10 Benali; 13 Contini; 15 Donsah;; 17 Molina; 18 Oddei; 19 Canestrelli; 20 Rojas; 21 Zanellato; 22 Saro; 23 Giannotti; 24 Kargbo; 26 Tutyskinas; 27 Nedelcearu; 28 Borello; 29 Sala; 30 Paz; 32 Mogos; 44 Schirò; 99 Maric; Diffidati (in campionato): Canestrelli, Molina e Vulic.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3): Festa; Sala, Canestrelli, Paz, Molina; Estevez, Vulic, Benali; Oddei, Maric, Kargbo. All.: Marino. Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Valzania, Gaetano; Di Carmine, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani. All.: Pecchia

DOVE VEDERLA

Cremonese VS Crotone: Venerdì 10 dicembre alle ore 18.00 - stadio Renato Zini di Cremona. In TV: Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. In streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.