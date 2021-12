Morano. Paola e Giulia Michelini conquistano Teatromusica

Grande successo per lo spettacolo “Alza la voce” di Paola e Giulia Michelini con la regia di Paolo Civati andato in scena a Morano Calabro nell’ambito della stagione Teatromusica dell’Allegra Ribalta.

Gli spettatori hanno vissuto sulla propria pelle l’amore, il dolore, le trasformazioni e le continue lotte andate in scena al teatro Troisi. Le due sorelle hanno infatti deciso di condividere con il pubblico una parte della vita di una donna ricordando agli uomini il loro ruolo fortunato: quello di poter contribuire a cambiare, ognuno a proprio modo, quelle catene della società troppo strette per le donne.

Dopo questa parentesi riflessiva - che passa anche dalla violenza di genere oltre che dai cambiamenti che una donna si ritrova a compiere per scelta, per natura o per convenzioni sociali - la risata e la leggerezza tornano ad essere le regine del Troisi grazie ai padroni di casa.

Domenica 12 dicembre, infatti, alle 18.30, sarà la volta dell’Allegra Ribalta a salire sul palco del teatro moranese che porterà in scena un’interpretazione di Uomo e Galantuomo, intramontabile classico del teatro napoletano a firma dell’indimenticabile Eduardo De Filippo.

La compagnia proporrà lo spettacolo anche nella replica di domenica 19 dicembre, sempre alle 18.30 al Troisi per lanciare, infine, il concerto di Natale: si concluderà così la prima parte della rassegna che si prepara a festeggiare in grande il 2022, anno del trentennale dell’associazione, con tantissime sorprese.